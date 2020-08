Michael Moore Admits DEMS ARE DOOMED In 2020! Leftists Have TOTALLY Lost Faith In Joe Biden

MERCH: teespring.com twitter.com/liberalhivemind Subscribe for MORE EPIC VIDEOS!! Motion Graphics ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ No Copyright Motion …

MERCH: teespring.com twitter.com/liberalhivemind Subscribe for MORE EPIC VIDEOS!! Motion Graphics ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ No Copyright Motion Graphics Motion Graphics provided by www.youtubestock.com YouTube Channel: goo.gl/aayJRf ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬