O St Barbara. dscham 8. Januar 2013. Am Samstag, dem 5.1.2013 war der Saarknappenchor, unter der Leitung von Joachim Oehm, Gast in der kath. Kirche St. Cornelius in Viersen-Dülken. In der Vorabendme… More

O St Barbara.



dscham 8. Januar 2013. Am Samstag, dem 5.1.2013 war der Saarknappenchor, unter der Leitung von Joachim Oehm, Gast in der kath. Kirche St. Cornelius in Viersen-Dülken.

In der Vorabendmesse sang der Chor u.a. "O St. Barbara" von Peter Marx.