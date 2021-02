251) Sainte Agathe de Catane Martyre en Sicile (251)

Sainte Agathe de Catane - le 5 février.etoilenotredameCette belle jeune fille serait née en Sicile. Le gouverneur de Palerme ou de Catane la convoitait et, malgré une entremetteuse, il ne parvint pas à la persuader de céder à sa passion. Les bourreaux rivalisèrent de sadisme pour la vaincre. Une seule chose est sûre: elle garda jusqu'à la mort la pureté qu'elle avait vouée au seul Christ. Elle y gagna sa place dans le canon romain de la Prière Eucharistique avec sainte Lucie, sainte Agnès et sainte Cécile.A Sainte-Agathe (63120) en Auvergne, Marie Claude Latimier, hagiographe nous raconte la légende de Sainte Agathe martyre sicilienne et nous fait découvrir l'importance de ce personnage qui a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles; son histoire se retrouve aussi sur les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Clermont.Mémoire de sainte Agathe, vierge et martyre. À Catane en Sicile, encore jeune fille, quand sévit la persécution de Dèce, vers 250, elle conserva son corps pur et sa foi intacte dans le martyre, offrant au Christ Seigneur le témoignage de sa vie.