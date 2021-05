BEATA ROSA GATTORNO 6 de mayo. YossMaria Apr 25, 2010 wwwmujerfuerte.org Nació en Génova Italia, el 14 de octubre de 1831. Su infancia y adolescencia, protegidas por el sólido temple y la diligente piedad de la madre, transcurren serenas en UN ambiente familiar, cálido de afecto y devoción.Contrae matrimonio con Jerónimo Custo con quien tiene tres hijos. A los 26 años queda viuda y en la más absoluta pobreza. Regresa a la casa paterna, donde aprovecha el día y a veces la noche para visitar a los enfermos pobres y moribundos. Después de sus hijos, los pobres y desposeídos forman parte de su vida. Algunos sacerdotes y hasta el mismo arzobispo, recurren a ella para encargarle responsabilidades en la propagación de la fe y dirección de las obras de caridad.El padre Franssinetti, fundador de varias asociaciones religiosas, le pidió a Rosa la corrección del reglamento de una pía unión. Absorta en la oración no se da cuenta de que escribe una especie de reglamento q parecen normas de una nueva congregación religiosa. Entra en una terrible lucha interna viendo que debía elegir entre sus hijos y sus padres ancianos o seguir el dictado de su corazón, cuando sentí el llamado de diosPide audiencia con el Papa Pío IX quien la exhorta a poner la Obra de Dios en marcha aconsejándole que Dios pensará en sus hijos y que ella piense en su obra. “Si tu no haces lo que Dios quiere de ti, tendrás remordimiento todo el tiempote tu vida y no tendrás más paz” concluye diciéndole: “tu instituto Rosa se extenderá rápidamente como el vuelo de la paloma”.En Roma, donde había iniciado su obra desde el 1873, organizó escuelas masculinas y femeninas para los pobres, jardines infantiles, asistencia a los hijos recién nacidos de los obreros de la Manufactura de tabaco, casas para ex prostitutas, mujeres de servicio doméstico, enfermeras a domicilio, surgió también la Casa Generalicia, con la Iglesia anexa.A su muerte dejó 368 casas, en las cuales desempeñaban su misión 3.500 hermanas