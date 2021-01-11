TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: JANUARY 11: RUSS WINTER, “WHO MURDERED FATHER ALFRED KUNZ AND WHY?”
INVESTIGATIVE WRITER RUSS WINTER JOINS THE PROGRAM AGAIN TO DISCUSS:
WHO WAS FR ALBERT KUNZ
HIS RELATIONSHIP WITH FR MALACHI MARTIN AND FR OCONNOR
WAS HE KILLED BY MASONS/LUCIFERIANS?
WAS FR MALACHI MARTIN KILLED? OR WAS IT REALLY AN ACCIDENT?
THE LAVENDAR MAFIA
FR KRAMER STORY
WHO WAS FR PATRICK SCOTT AND WHY WAS HE DEMONIZED?
tradcatknight.org/…ed-father-alfred-kunz-and-why/
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