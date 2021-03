Benedetto XVI. Donne impegnate per Roma e la Chiesa. ilvaticano il 9 marzo 2009. La dimensione spirituale va riportata al centro della convivenza civile. Lo ha proclamato il Papa Benedetto XVI nella … More

Benedetto XVI. Donne impegnate per Roma e la Chiesa.



ilvaticano il 9 marzo 2009. La dimensione spirituale va riportata al centro della convivenza civile. Lo ha proclamato il Papa Benedetto XVI nella visita compiuta allo storico monastero di Santa Francesca Romana a Tor de Specchi , a ridosso del Campidoglio, nel centro storico di Roma. La comunità di vita contemplativa delle suore oblate, in stretto collegamento con i monaci Olivetani, è chiamata al compito di polmone spirituale della società, perché non venga mai meno il riferimento a Dio ed al suo disegno di salvezza.