San Pietro Nolasco, nacque verso l’anno 1180, nei pressi di Carcassona in Linguadoca (Francia) e trasferitosi poi, ancora in giovane età, a Barcellona.

La Spagna, era in quei tempi, invasa dai mori, i quali dove passavano portavano distruzione, saccheggiando, torturando e uccidendo in particolare per il oro odio verso la fede cattolica come fanatici seguaci di Maometto. Il giovane Nolasco, divenuto amico del domenicano San Raimondo da Penafort, manifestò il desiderio di liberare quella povera gente tenuta in schiavitù e torturata dagli spietati oppressori. Così con alcuni compagni cavalieri come lo era lui, incominciò a riscattare gli schiavi comprandoli dai mussulmani con le elemosineraccolte per tale scopo.

La sua robusta fede che stava dimostrando e devozione a Gesù Cristo e sua Madre, fu confermata durante una fervorosa orazione, infatti la notte del 2 agosto 1218 gli apparve Maria Santissima esortandolo a convertire il suo gruppo di laici redentori in un Ordine religioso. Con l’approvazione dei reali in particolare del Beato Giacomo I°, Re d’Aragona e cofondatore dell’ordine, e approvvazione della Chiesa, il 10 agosto 1218 fu costituito ufficialmente l’ordine di Maria Santissima della Mercede.

San Pietro Nolasco ne fu il primo superiore e Maestro imponendo la semplicità nella vita e la povertà raccomandando loro che il danaro elemosinato servisse esclusivamente per la redenzione degli schiavi. Dopo una vita intensa e stracolma di meriti morì santamente il 13 maggio 1249.



Autore: Alberto Boccali