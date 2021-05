Die Maria-Hilf-Basilika (ital.: Basilica di Maria Ausiliatrice) in Turin-Valdocco. Die Maria-Hilf-Basilika (ital.: Basilica di Maria Ausiliatrice) in Turin-Valdocco ist das Mutterhaus der Salesianer … More

Dieses Fest wird über Fernsehen und Radio in die ganze Welt übertragen.

Die Maria-Hilf-Basilika (ital.: Basilica di Maria Ausiliatrice) in Turin-Valdocco.Die Maria-Hilf-Basilika (ital.: Basilica di Maria Ausiliatrice) in Turin-Valdocco ist das Mutterhaus der Salesianer Don Boscos und wurde von Don Bosco errichtet.Das katholische Gotteshaus ist eingegliedert in den weitläufigen Komplex des Oratoriums von Valdocco, bestehend aus der eigentlichen Jugendfreizeiteinrichtung, Schulgebäuden, der Franz-von-Sales-Kirche, dem Provinzialat der Provinz Piemont, der Pinardi-Kapelle und der italienischen Missionsprokur der Salesianer Don Boscos. Die umliegenden Gebäude stammen durchwegs aus der Zeit zweite Hälfte des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts.Nachdem die Pinardi-Kapelle (1846) und die Kirche des heiligen Franz von Sales (1852) die wachsende Zahl an Jugendlichen nicht mehr aufnehmen konnte, begann Don Bosco nach Aushub der Baugrube (Herbst 1863) im Frühjahr 1864 die Maria-Hilf-Basilika zu bauen. Ihre Fassade erinnert an San Giorgio Maggiore in Venedig, die große Kuppel trägt eine goldene Marienstatue, deren Kopf von einem Sternenkranz umgeben ist. Das Hauptaltarbild vom Maler Lorenzone stellt Maria, die Hilfe der Christen dar, an ihrer Seite Chöre von Engeln, zu ihren Füßen die 12 Apostel.1934, dem Jahr der Heiligsprechung Don Boscos wurde neuerlich eine Erweiterung notwendig, die von den Architekten Mario Ceradini und vom Salesianer-Bruder Giulio Valotti geplant und ausgeführt wurde. Die Errichtung der zweiten Kuppel mit 12 m Durchmesser brachte die Vergrößerung des Altarraumes und die Zurücksetzung des Hauptaltares mit sich. Zusätzlich wurden zwei Seitenkapellen mit den dazugehörigen Emporen gebaut.Die Basilika ist das Ziel vieler Pilger aus der ganzen Welt. Mit ein Grund dafür ist, dass hier das Werk Don Boscos seinen Anfang hatte und dass das Gotteshaus die sterblichen Überreste von Don Bosco, Maria Mazzarello und Dominikus Savio beherbergt. Am Patronatstag (24. Mai) wird alljährlich eine Maria-Hilf-Statue in Prozession durch die Stadt geführt, an der jeweils mehrere Zehntausend Menschen teilnehmen.