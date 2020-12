Jubilee Year in honor of St. Joseph"I. A Model to Imitate" Fr. Santiago Martín FMFranciscan of MaryYouTube: youtu.be/JwDYjJbWb5U Facebook: www.facebook.com/Franciscan…

Jubilee Year in honor of St. Joseph"I. A Model to Imitate"Fr. Santiago Martín FMFranciscan of MaryYouTube: youtu.be/JwDYjJbWb5U Facebook: www.facebook.com/Franciscansofmary/posts/247943380058597Sitio web: magnificat.tv/es/node/20139In order to belong to the spiritual family of gratitude, write an email to consultas@frmaria.org