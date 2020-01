Alliance with the Devil planned by Church and Francis

Noch ein Zusatz: Für mich war seit 1989 sehr klar, dass die Eliten in Ost- und Südosteuropa sich definitiv nicht ausreichend um die Belange der verarmten Menschen kümmern werden, ja, selbst wenn sie dafür Geld von der EU bekommen. Sie sind genau so verführbar, wie Politiker/innen in Westeuropa auch und zudem oft genug noch zusätzlich korrupt. Aber auch die christlichen Kirchen, weder die … More

Noch ein Zusatz: Für mich war seit 1989 sehr klar, dass die Eliten in Ost- und Südosteuropa sich definitiv nicht ausreichend um die Belange der verarmten Menschen kümmern werden, ja, selbst wenn sie dafür Geld von der EU bekommen. Sie sind genau so verführbar, wie Politiker/innen in Westeuropa auch und zudem oft genug noch zusätzlich korrupt. Aber auch die christlichen Kirchen, weder die orthodoxen, noch die Freikirchen, noch die kath. Kirche in diesen Ländern haben klare Konzepte, wie nachhaltig und ganzheitlich zu helfen sein soll. Es sind immer einzelne Menschen Guten Willens, die die Lage der elenden Romafamilien nicht ertragen können und sich genötigt fühlen, aktiv zu werden. Schauen wir nur mal an, was Jenny Rasche gewagt hat, in Sibiu zu tun. Das es dort Handlungsbedarf gegeben hat, steht wohl außer Frage. Dennoch hat der kath. und orthodoxe Klerus in Sibiu NICHTS entscheidendes getan, um die Lage der Elenden direkt vor der Haustür zu beheben. Es gibt leider sogar einen "Romakönig" in Sibiu, der Präsident Trump angeboten hatte, ihm zu helfen, eine Mauer zu Mexiko zu bauen. Aber der gleiche Mann kann nicht organisieren, dass direkt vor seiner Haustür u. in ganz Rumänien seine eigenen "Untertanen" lebenswürdige Umstände aufbauen können. Dieser "König" verhält sich genau so, wie extrem reiche Hindus in Indien, die zusehen, wie arme Hindus direkt und hautnah vor ihren Füßen verrecken... Dieser Romakönig nennt sich sogar Christ und ist sogar Leiter einer charismatischen Gemeinde. Da kann ich mir nur an den Kopf fassen. Was hat denn DER ein Verständnis von der BIBEL? Offenbar ein sehr ähnliches, wie diese Nonne, die im Video so heftig gegen Papst Franziskus wettert! Da kann ich mit meinem Erfahrungshintergrund nur sagen: Werden wir endlich demütig und nüchtern und haben den Mut, unser Unwissen zu zugeben und lernen wir neu, was die Bibel von uns als Christen schon in dieser WELT gefordert hat und wozu uns JESUS erlöst und befähigt hat. Diese Erde würde besser aussehen, täten die Christen weltweit gemeinsam (!!!) zu was uns JESUS berufen hat! Wie Sie merken, brauche ich diesen Bildungspakt wohl eher nicht mehr, denn ich hab mich selbst, nachdem ich vom Elend der Armen Indiens bis in die Grundfesten meines Seins geschockt war, mit Hilfe meines Vertrauens in JESUS auf die Suche gemacht. Ich kann es aber nur sehr gut finden, wenn MEHR Katholiken über einen Bildungspakt alles das lernen könnten, was ich gelernt hab. Gemeinsam kann man viel besser tätig werden, als wenn man immer wie ein Pionier voraus rennen muss; oft genug sogar von Klerikern und Nonnen misstrauisch bewertet, oder gar verdammt und zum Teufel gewünscht. Ja; verlassen wir endlich die Fleischtöpfe der spirituellen Versklavung und des materiellen Luxus, um uns besser, viel besser biblisch zu bilden.... um endlich eine bessere nachhaltig gerechte Entwicklung auf Erden zu bewirken. Der Teufel wird all das blockieren wollen. Das ist klar! Leider sind seine Helfer hier und da mitten in der kath. Kirche, ohne es zu wissen. Noch etwas zum BETEN: Es ist zwingend nötig zu beten, ABER wir dürfen eben nicht plappern wie die Heiden, sondern müssen willens sein, auch die ANTWORTEN GOTTES zu hören! Hören auf GOTT kann sehr viel anstrengender sein, als einfach selbst 1000 Rosenkränze zu beten. Wir sind aber keine Gebetsmaschinen und glauben nicht an magische Rituale. HÖREN wir aber nicht auf Gottes Antworten, dann degradieren wir die Gebete zu magischen Ritualen. GENAU das will JESUS nicht von uns. Weil aber fast alle Christen weltweit immer eher noch so beten, kann diese ERDE auch nicht besser aussehen. ABER von JESUS her gesehen, ist bei GOTT mehr an Frieden und Erlösung schon auf Erden möglich. Das ist die biblische FROHE BOTSCHAFT, die mich trägt! In diesem Sinne vertraue ich auf JESUS als einigen WEG zum VATER... ohne jedes wenn und aber! Ich zweifle aber auch nicht an die Existenz böser Mächte, die genau diese Entwicklungschancen für Elende verhindern wollen. Solange die Christen nicht in der EINHEIT handeln, die JESUS so dringend von uns erwartet hat.... damit die WELT glauben kann, laufen wir trotz Taufe und Sakramenten alle Gefahr uns solch dämonischen Mächten aus zu liefern. Wir täten sehr gut daran, endlich die sichtbare Einheit in JESUS zu finden und endlich auch genau so zu handeln... weltweit. Um genau das tun zu können, brauchen wir eine viel bessere Bildung als Katholiken. Wenn ein Bildungspakt dem dient, kann es mir nur Recht sein. Und genau das wird auch unserem VATER im Himmel recht sein! Einen Pakt mit dem Teufel verweigern wir weiterhin ganz stickt! Beten wir für Papst Franziskus, damit er sich nicht von Menschen "über den Tisch ziehen lässt" die keine ehrlichen Absichten haben. Haben wir aber bitte jetzt auch keine infantile ANGST! JESUS hat den TOD besiegt und ER wird uns sicher und stabil durch alles Chaos führen können. Es ist leicht, sich ein Nonnengewand über zu ziehen und weiter in elitären Nischen der kath. Kirche sitzen zu bleiben. Das wird uns aber alles nicht helfen. Wir sollen geistig nicht von der WELT leben, aber sehr wohl, solange wir auf ERDEN leben, immer noch in der WELT und so auch tätig werden! JESUS hat uns gesagt, dass wir an unseren TATEN gemessen werden. Solange wir individuell handeln, droht uns ein Burnout. Das ist nicht gut und nicht von GOTT und nicht von JESUS gewollt. Ein Bildungspakt im Vatikan organisiert kann extrem viele blockierte Energien freisetzen, die jetzt einfach nur deshalb blockiert sind, weil die Katholiken überfordert sind, ab zu schätzen, wie eine nachhaltig gerechte Entwicklungsarbeit aus zu sehen hat... weltweit. Da ist oft eher eine Unerfahrenheit und Hilflosigkeit, als ein bösartiges NICHT handeln wollen. Deshalb kann eine Bildungsinitiative in Sachen globale gerechte Entwicklung tatsächlich eine Hilfe werden!