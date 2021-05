13. Mai: U.L.F. von FATIMA.

„Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich”, so Benedikt XVI. in seiner Predigt bei der heiligen Messe am 13. Mai 2010 im Heiligtum von Fatima : „hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert: ‚Wo ist dein Bruder Abel? […] Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden’ (Gen … More

„Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich”, so Benedikt XVI. in seiner Predigt bei der heiligen Messe am 13. Mai 2010 im Heiligtum von Fatima : „hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert: ‚Wo ist dein Bruder Abel? […] Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden’ (Gen 4,9). Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbrechen vermag… www.kath.net/news/67917