! FELIZ PASCUA ! 🤗

Mis impresiones:1. Medjugorje está lleno de piedras: El chiste es subir y bajarcerros--en uno de ellos se apareció la Virgencita...El mensaje de N.Sra. es: Recemos el Rosario para que haya paz en nuestros corazones,hogares y el mundo entero, además de ayunar, y leer las SagradasEscrituras..2. De Stuttgart se hace como alrededor de 1 hora y media de vuelo,pero de Split, Croacia a Medjugorie, Bosnia-Herzegovina, hay queviajar 3 horas en autobús, a travé de muchas montanyas...3. Me gustó el grupo de alemanes que me tocó, y gracias al Cielo, nosacompanyó un sacerdote de la Divina Misericordia...4. También me gustó la pensión, ubicada casi al final de la calleprincipal, en un áerea callada--por cierto que mi amiga vive!muy cerca!, y pude visitarla...(Ella es croata y la conocí en laCatedral de Stuttgart.)5. HAY MUCHÍSIMOS peregrinos italianos--creo que es por las obras decaridad que personas como la Madre Elvira, han emprendido allá...Porlo mismo me dio mucho gusto encontrar libros en italiano-- !hasta laDolorosa Pasión en discos compactos, de la B. Ana Catalina Emmerick!6. Los alemanes, igualmente, han "invadido" Medju, y varias personasen nuestro grupo ya habían estado allí más de 10 veces...7. Me gustó que pude confesarme la noche que llegué, a la 9p.m...Muchas personas regresan al confesionario, por las oportunidadesque se les brinda...8. Pude asistir a Misa en alemán, italiano, espanyol.....Casi siemprehay Misa, desde las 6:30 a.m. en adelante--a veces hay que buscar,puesto que no siempre se anuncian...9. La comida no es buena, pero para la Cuaresma estuvo perfecto, y ennuestro hotel, solamente nos servían ensalada y sopa para el almuerzo,(con excepción de un par de veces, también hubo carne, después dePascua)...10. También fue agradable ver que los precios de los artículosreligiosos son muy buenos--hay que buscar y comparar, para ahorrarsedinero, no obstante...11. Vimos a la vidente Vicka, y logré tomarle fotos y grabar supresentación en francés, pero, GRACIAS al Cielo, luego luego me salíde la Capilla de Adoración, porque después me enteré que habíancerrado las puertas !con llave! para la presentación en alemán...Yo mecansé de esperarlos, y después de 3 horas tomé un taxi de regreso alhotel...En resumen:P.D. Necesito tiempo para hacer y subir vídeo..