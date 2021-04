La festa di Nostra Signora di Bonaria viene celebrata il 24 aprile.

N.S. di Bonaria - il 24 aprile.Cappuccini TvSecondo la leggenda, il 25 marzo 1370 una nave partita dalla Catalogna fu sorpresa da una tempesta. I marinai decisero allora di gettare in mare tutto il carico, tra cui una pesante cassa. Appena la cassa venne gettata in mare, la tempesta si placò.La cassa approdò quindi a Cagliari, proprio sotto il colle di Bonaria; i frati del convento, apertala, vi trovarono una statua in legno di carrubo della Vergine Maria che tiene con una mano in braccio il Bambino Gesù e nell'altra ha una candela accesa it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del… . La devozione alla statua miracolosa si diffuse immediatamente in tutta la Sardegna , specie tra i marinai che la invocano come protettrice.Narra infatti sempre la leggenda che la navicella d' avorio , offerta in ringraziamento alla Vergine da una devota, che era stata appesa davanti alla statua con una corda di canapa , avesse iniziato a muoversi segnando i venti che spiravano fuori dal golfo di Cagliari e che i marinai, prima di prendere il mare, si recassero sempre nel santuario. spagnoli diedero per devozione il suo nome alla capitale dell' Argentina Il 13 settembre 1907 papa Pio X proclamò la Madonna di Bonaria patrona massima della Sardegna Cento anni dopo, nel 2007 , si è celebrato il centenario di tale proclamazione, conclusosi il 7 settembre 2008 con la solenne celebrazione presieduta da papa Benedetto XVI , giunto in visita pastorale Cagliari (l'annuncio ufficiale dell'evento è stato dato alla Sardegna intera dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Mani nella messa della Natività nel duomo, il 25 dicembre 2007 ). La visita a Cagliari è stato il terzo e ultimo viaggio apostolico in Italia per il 2008, dopo la Liguria e la Puglia Il 22 settembre 2013 papa Francesco ha visitato il santuario della Madonna di Bonaria per la sua prima visita pastorale.