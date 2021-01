Hl. Sebastian - 20. Januar. Märtyrer * in Mailand in Italien (oder Narbonne in Frankreich ?) † um 303 (?) in Rom Märtyrer * in Mailand in Italien (oder Narbonne in Frankreich ?) † 288 (?) in Rom Seba… More





Sebastian starb als Märtyrer in Rom zu Beginn der diokletianischen Verfolgung (um 303). Nach der Legende stammte er aus Mailand und war Offizier der kaiserlichen Leibgarde. Wegen seines christlichen Glaubens wurde er zum Tod durch Erschießen verurteilt. Der Totgeglaubte erholte sich jedoch wieder und machte dem Kaiser Vorwürfe wegen seiner Grausamkeit. Darauf wurde er zu Tode geprügelt. Seit dem 4. Jahrhundert wird an der Via Appia sein Grab verehrt und am 20. Januar sein Gedenktag gefeiert.



