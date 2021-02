1 de febrero: Los santos mártires de Angers.

Santos del día:

patrono de Italia y Dalmacia, de los jardineros y halconeros.

pre-congregación

Abel Della Costa

patrono de los tejedores de lana, hilanderos, fabricantes de medias, guantes y sombreros, y de los agentes de policía.

pre-congregación

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

pre-congregación

Abel Della Costa

Patrona de Irlanda junto con los santos Patricio y Columba.

pre-congregación

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

culto local

Santi e Beati

culto local

Santi e Beati

culto local

Santi e Beati

Conf. Culto: 1719

Abel Della Costa

Conf. Culto: Julio III 1517

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Conf. Culto: Pío IX 1875

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Conf. Culto: Clemente VII 1533

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Conf. Culto: Inocencio XIII 1724

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

B: Juan Pablo II 27 sep 1992

Catholic Encyclopedia

B: Pío XI 15 dic 1929 - C: Pablo VI 25 oct 1970

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

B: Juan Pablo II 19 feb 1984

Abel Della Costa

B: Pío XI 5 jul 1925 - C: Juan Pablo II 6 may 1984

Abel Della Costa

B: Pablo VI 1 nov 1975

«Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003

B: Juan Pablo II 14 abr 2002

Vaticano

10 de noviembreTurquía -s. inc.En Frigia, conmemoración de san Trifón, mártir.Italia -d. 342En Ravena, en la región de Flaminia, san Severo, obispo.Francia -s. IVEn Augusta Tricastina, en la Galia Vienense, san Pablo, obispo, que dio posteriormente su actual nombre a la ciudad, Saint-Paul-Trois-Châteaux.Irlanda -c. 453 -c. 525Bride, Bridget, Brigit, FfraidEn Kildare, de Hibernia, santa Brígida, abadesa, que fundó uno de los primeros monasterios de la isla y, según se cuenta, continuó el trabajo de evangelización iniciado por san Patricio.Italia -a. s. IXOursEn Augusta Pretoria, en los Alpes Grayos, san Urso, presbítero.Francia -s. VIIAgrève, AgrepeEn Anicio, en Aquitania, san Agripano, obispo y mártir, el cual, de regreso a Roma, a su llegada a dicha región fue asesinado por unos idólatras.Francia -c. 630 -656En Metz, en Austrasia, el santo rey Sigeberto III, que fundó los monasterios de Stavelot y Malmedy, así como muchos otros, y se distinguió por su liberalidad en hacer limosnas a las iglesias y a los pobres.6 de febreroEspaña -c. 1160En la villa de Ciruelos, en la región española de Castilla la Nueva, san Raimundo, abad de Fitero, fundador de la Orden de Calatrava, bajo la Regla del Cister, e insigne sostenedor del cristianismo.Francia -1098 -1163Jean de la Grille, Juan de Saint-MaloEn Saint-Malo, en Bretaña Menor, san Juan, obispo, varón de gran austeridad y justicia, que trasladó su sede episcopal desde Aleth a esa ciudad. San Bernardo lo alabó como obispo pobre, amigo de los pobres y amante de la pobreza.17 de febreroFrancia -c. 1183 -1220En París, en Francia, beato Reginaldo de Orleans, presbítero, quien, de paso por Roma, conmovido por la predicación de santo Domingo, entró en la Orden de Predicadores, donde atrajo a muchos con el ejemplo de sus virtudes y el ardor de su palabra.Italia -c. 1182 -1236 o 1242Verdiana, VeridianaEn Castro Fiorentino, en la Toscana, santa Viridiana, virgen, que vivió recluida desde la juventud hasta la ancianidad.17 de febreroItalia -c. 1240 -1302Andrés de AnagniEn el convento de Piglio, en el Lacio, beato Andrés, de la familia de los condes de Segni, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que, renunciando a altas dignidades, prefirió servir a Cristo en la humildad y simplicidad.Irlanda -1612Conchubhar O`Duibheanaigh, Padraig O`LochrainEn Dublín, en Irlanda, beatos mártires Conor O'Devany, obispo de Down and Connor, de la Orden de los Hermanos Menores, y Patricio O'Lougham, presbítero, ahorcados ambos por ser católicos, bajo el reinado de Jacobo I.Reino Unido (UK) -1595 -1645En Londres, en Inglaterra, san Enrique Morse, presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús y mártir, el cual, apresado en diversas ocasiones y exiliado por dos veces, fue encarcelado de nuevo, en tiempo del rey Carlos I, por ser sacerdote, y, después de haber celebrado la Misa en la cárcel, entregó su alma a Dios, ahorcado en Tyburn.Francia -1794En Avrillé, en las cercanías de Angers, en Francia, pasión de las beatas María Ana Vaillot y sus cuarenta y seis compañeras, que recibieron la corona del martirio durante la Revolución Francesa. Estos son sus nombres: Otilia Baumgarten, religiosa; Juana Gruget, Luisa Rallier de la Tertinilre, Magdalena Perrotin, María Ana Pichery y Simona Chauvigné, viudas; Francisca Pagis, Juana Fouchard, Margarita Riviére, María Cassin, María Fausseuse, María Galard, María Gasnier, María Juana Chauvigné, María Lenée, María Leroy Brevet, María Rouault, Petrina Phélippeaux, Renata Cailleau, Renata Martin y Victoria Bauduceau, esposas; Juana, Magdalena y Petrina Sailland d'Espinatz, hermanas; Gabriela, Petrina y Susanna Androuin, hermanas; María y Renata Grillard, hermanas; Ana Francisca de Villencuye, Ana Hamard, Carla Davy, Catalina Cottanceau, Francisca Bellanger, Francisca Bonneau, Francisca Michau, Jacoba Monnier, Juana Bourigault, Luisa Amata Déan de Luigné, Magdalena Blond, María Leroy, Petrina Besson, Petrina Ledoyen, Petrina Grille, Renata Valin y Rosa Quenion.Corea -1840En la ciudad de Seúl, en Corea, santos mártires Pablo Hong Yông-ju, catequista, Juan Yi Mun-u, que se ocupaba de los pobres y enterraba los cuerpos de los mártires, y Bárbara Ch'oe Yong-i, la cual, siguiendo el ejemplo de sus padres y esposo muertos por el nombre de Cristo, fue decapitada al igual que los otros.Italia -1843 -1888Ana MichelottiEn Turín, en Italia, beata Juana Francisca de la Visitación (Ana) Michelotti, virgen, que fundó el Instituto de Hermanitas del Sagrado Corazón, para servir al Señor cuidando desinteresadamente a los enfermos pobres.Colombia -1875 -1923En la ciudad de Cúcuta, en Colombia, beato Luis Variara, presbítero de la Sociedad de San Francisco de Sales, que dedicó toda su actividad en favor de los leprosos y fundó la Congregación de Hermanas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.