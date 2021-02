Mont Cassin.

Prière à Saint Benoît



Prière à Saint Benoît



Seigneur, vous avez choisi pour l'accomplissement de vos oeuvres, votre serviteur Saint Benoît. Je l'invoque aujourd'hui de votre part, et pour le service admirable qu'il accomplit chaque jour en votre nom. Des ennemis invisibles et anonymes, cherchent à mon insu, à me nuire dans mon corps, mes relations, mes projets, mon travail, ma famille. Ligotez-les dans leurs intentions et dans leurs entreprises afin qu'ils soient empêchés de me nuire. Que votre Sainte Croix soit mon rempart contre ceux qui cherchent à me nuire dans l'ombre.



Ô Saint Benoît, mettez des barrières à leurs agissements, détournez-les de mon chemin, donnez-leur d'autres occupations. Ô Saint Benoît, vous êtes mon refuge. Auprès de vous je n'éprouve plus aucune crainte, mon âme est rassurée et mes ennemis qui agissent dans l'ombre ne peuvent me nuire, car aucune de leurs pensées, de leurs actions, de leurs intentions, ne parviennent à m'atteindre lorsque je suis protégé par vous. Saint Benoît, défendez-moi contre les ennemis invisibles afin que je puisse m'écrier comme le psalmiste: "Ô Dieu! venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient vite repoussés en arrière et couverts de honte.



Dieu Tout-puissant et miséricordieux, faites je vous en supplie, qu'en invoquant votre saint Père Benoît, je sois entendu et exaucé, malgré la multitude de mes péchés. Saint Benoît, je vous en supplie, ne restez pas sourd à ma demande, mais ayez pitié de moi et exaucez-moi.

Amen! Alléluia!