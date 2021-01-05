TICKETS ON SALE NOW!
TRADCATKNIGHT FAITH OVER FEAR: ASCENDING THE STORM
SATURDAY JANUARY 23RD (3PM TO 7PM EASTERN)
PRICE: 10$ USA
YOU WILL HAVE THE ABILITY TO INTERACT IN THE LIVE CHAT ROOM AND ASK QUESTIONS...
***PURCHASE YOUR TICKET AHEAD OF JANUARY 23RD IF YOU PLAN TO WATCH THE REPLAY VERSION IN CASE YOU CANNOT MAKE IT LIVE.
SPEAKERS:
ROBERT AUTEN (CATHOLIC WRITER FROM THE KOLBE CENTER)
DAVID WEMHOFF (CATHOLIC ATTORNEY/WRITER)
ANTHONY WEST (CATHOLIC APOLOGIST/AUTHOR)
DR DAVID DUKE (POLITICIAN, WRITER, AUTHOR & RADIO HOST)
ERIC GAJEWSKI (OWNER OF TRADCATKNIGHT)
tradcatknight.org/webconferences/
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