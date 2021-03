Tod des hl. Josef nach der sel. Anna Catharina Emmerick:



Tod des hl. Josef nach der sel. Anna Catharina Emmerick:



>>„Der hl. Josef, der Nährvater Jesu Christi, ist, als

Jesus 30 Jahre alt war, in Nazareth gestorben

und daselbst begraben worden. Er sollte nicht

das Leiden Christi sehen; das hätte er nicht

aushalten können, da er im Leiden nicht so

stark war wie die Mutter Gottes. Die Christen

haben später seinen Leib nach Bethlehem

überführt, wo er bis heute unversehrt geblieben

ist.“

(Der 1896 im Rufe der Heiligkeit verstorbene

belgische Wundertäter Paul von Moll hat auch

erklärt, man werde noch den unversehrten Leib

des hl. Josef auffinden, was für die Kirche eine

große Freude sein werde. Je mehr man den hl.

Josef verehre, desto eher werde man seinen Leib

finden.)<<

Josef Stocker (Hrsg.): Anna Katharina Emmerick,

Visionen, Wien 2013, Mediatrix-Verlag, S. 179