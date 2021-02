Die "rebellische" Nonne.

Ist es nicht inzwischen Usus in unserer Gesellschaft, dass wenn es auch nur eine einzige Gegenstimme irgendwo gibt( um z. B. in der Schule ein Kreuz abzuhängen) sofort darauf angesprungen wird.?......aber das gilt wohl nicht für katholische Gläubige der konservativen Basis---alles was die wollen oder sagen, findet kein Gehör und wird höchstens der Einfältigkeit preisgegeben. Dieser tapferen … More

Ist es nicht inzwischen Usus in unserer Gesellschaft, dass wenn es auch nur eine einzige Gegenstimme irgendwo gibt( um z. B. in der Schule ein Kreuz abzuhängen) sofort darauf angesprungen wird.?......aber das gilt wohl nicht für katholische Gläubige der konservativen Basis---alles was die wollen oder sagen, findet kein Gehör und wird höchstens der Einfältigkeit preisgegeben. Dieser tapferen Ordensfrau fehlt aber der Rückhalt gleichgesinnter Laien in Altomünster, oder? So kämpft die arme , so tapfere Schwester gegen Windmühlen ---