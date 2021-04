Jugendfußwallfahrt 2017 - Gut gestartet! BistumPassau am 28. April 2017. "Zukunftszeit - Einheit in Vielfalt". Unter diesem Motto sind heute wieder tausende Wallfahrer von Passau aus nach Altötting … More

BistumPassau am 28. April 2017. "Zukunftszeit - Einheit in Vielfalt". Unter diesem Motto sind heute wieder tausende Wallfahrer von Passau aus nach Altötting gestartet. Jugendfußwallfahrt 2017! Sie alle tragen ihre großen und kleinen Sorgen und Nöte mit, die ganzen rund 80 Kilometer bis zur Altöttinger Gnadenmutter. Das Ziel der Wallfahrt am 2. Tag, am 29. April. Stefanie Hintermayr war bei den ersten Stationen dabei.