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WAYS YOU CAN HELP SUPPORT MICHAEL AND THIS CHANNEL:

(1) BY YOUR PRAYER.

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YOUR PRAYERS AND SUPPORT ARE VERY MUCH NEEDED AND APPRECIATED.
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