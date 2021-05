J. Haydn - Hob XXII:11 - Missa in Angustiis in D minor. Also know as "Nelsonmesse": - Kyrie (0:00) - Gloria (4:26) - Credo (15:03) - Sanctus (24:25) - Benedictus (26:55) - Agnus Dei (32:54) Compos… More





Also know as "Nelsonmesse":

- Kyrie (0:00)

- Gloria (4:26)

- Credo (15:03)

- Sanctus (24:25)

- Benedictus (26:55)

- Agnus Dei (32:54)



Composed in 1798 and revised before publication in 1803.

wikipedia.org/wiki/Missa_in_Angustiis



Performers: Susan Gritton, soprano; Pamela Helen Stephen, alto; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, bass; Collegium Musicum 90 conducted by Richard Hickox. J. Haydn - Hob XXII:11 - Missa in Angustiis in D minor.Also know as "Nelsonmesse":- Kyrie (0:00)- Gloria (4:26)- Credo (15:03)- Sanctus (24:25)- Benedictus (26:55)- Agnus Dei (32:54)Composed in 1798 and revised before publication in 1803.Performers: Susan Gritton, soprano; Pamela Helen Stephen, alto; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, bass; Collegium Musicum 90 conducted by Richard Hickox.