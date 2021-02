El Evangelio de Hoy Jueves 17 de Febrero 2011

El Evangelio de Hoy Jueves 17 de Febrero 2011

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

Génesis 9, 1-13

En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles:

"Crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los

temerán y los respetarán a ustedes; las aves del cielo, los reptiles

de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que

vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento; se lo entrego a

ustedes, lo mismo que los vegetales.

Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por

eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida; se las

pediré a cualquier animal; y al hombre también le pediré cuentas de la

vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro

derramará la suya; porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes

crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla".

También dijo Dios a Noé y a sus hijos: "Ahora establezco una alianza

con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los

acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del

arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que

establezco con ustedes: No volveré a exterminar la vida con el

diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra".

Y añadió: "Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco

con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes: pondré mi

arco iris en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra".

+ Meditatio

El final de la historia del diluvio termina con una recapitulación de

la creación del hombre en donde Dios le vuelve a entregar todas las

cosas creadas y lo invita a someterlas y mantener el orden en la

tierra, evitando el mal y procurando el bien. Como signo de esta

historia de destrucción, de la consecuencia del pecado, establece una

Alianza que se hace viable con el arco iris. En la concepción del AT

este arco estaría deteniendo las aguas de arriba para evitar que

vuelvan a destruir la tierra y por otro lado es el signo del “arco”

que en general sirve para la guerra que, ahora lleno de colores, habla

de la paz y la alegría que Dios ofrece a su pueblo. De esta manera el

hombre podría recordar en cada lluvia, al salir el sol, que el pecado

es la causa de la destrucción, y mantenerse siempre alerta y lejos de

este para evitar que la muerte vuelva a terminar con la creación. Le

recordará que la sangre derramada, como la de Abel, siempre clama al

cielo, y que la muerte sólo engendra muerte.

Es triste que, a pesar de todas las señales que Dios nos ha dado, de

todas las alianzas que ha hecho con nosotros —hasta la realizada con

la Sangre de su Hijo— continúen siendo ignoradas y que sigamos siendo,

como lo dicen las florecillas de san Francisco “el hombre, el lobo del

hombre”; que nuestro afán de poder y la soberbia continúen haciendo

presa al hombre que no cesa de destruirse a sí mismo, tomando la

sangre de sus propios hermanos.

Seamos nosotros la generación que renueve la alianza con el Señor y

busquemos con todas nuestras fuerzas que esta cadena de destrucción,

de la que muchas veces nosotros mismos somos un eslabón, termine y

volvamos a respetar la Alianza de amor de Dios con nosotros.

+ Oratio

Señor, ¿acaso será necesario que vuelvas a lavar la tierra con un

diluvio, para que dejemos de destruirla y destruirnos a nosotros

mismos y entre nosotros? Gracias te doy hoy porque tu Alianza de amor

permanece; ayúdanos a cumplir nuestra parte, ya que sin ti nada

podemos.

+ Operatio

Te ofrezco, Señor mi Dios, todo el día de hoy, mi trabajo, mis

estudios, mis quehaceres; todo lo haré en oración, con humildad, para

que escuches nuestro clamor por la paz en el mundo entero, empezando

por nuestras comunidades.

El Evangelio de hoy

Marcos 8, 27-33

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados

de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: "¿Quién

dice la gente que soy yo?" Ellos le contestaron: "Algunos dicen que

eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los

profetas".

Entonces él les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" Pedro

le respondió: "Tú eres el Mesías". Y él les ordenó que no se lo

dijeran a nadie.

Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre

padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos

sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y

resucitara al tercer día.

Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó

aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus

discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: "¡Apártate de mí,

Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres".

+ Reflexión

Este pasaje nos muestra nuestra pobre naturaleza humana que no quiere

sufrir bajo ninguna circunstancia. Pedro, que ama entrañablemente a

Jesús, busca convencerlo para que no tome el camino de la cruz. Sin

embargo, Jesús lo invita a seguirlo (las palabras en griego "hipage

hopíso" significan "caminar detrás", más que obstaculizar como

ordinariamente se traduce) y a no ser de los que ponen obstáculos en

el camino de la evangelización (que es la obra de Satanás, como ya lo

hemos venido viendo).

Ciertamente, como la misma Escritura lo dice: "nuestros caminos no son

los caminos del Señor". Nosotros juzgamos muchas veces bajo

apariencias falsas: el Espíritu lo sabe todo y lo penetra todo. Si no

queremos ser de los que obstaculizan el camino de la evangelización,

debemos tener un contacto muy estrecho con el Espíritu Santo, a fin de

juzgar con los criterios de Dios para no engañarnos con nuestros

propios criterios.

El camino de la Resurrección y la gloria pasa inexorablemente por la

cruz de Jesús. Y tú, ¿eres de los que buscan siempre el camino cómodo

o de los que se acomodan, como María, a los planes de Dios?

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro