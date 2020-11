Clicks 31

Massive Lockdown Protest In UK Results In UK Banning All Protests - Tyranny Showing It's Face

What Media says and what it is. An NHS worker quits to not lie anymore. Covid tests are a fraud.

12 minutes ago ¿Esta manifestación fue el 5-11-2020?

4 minutes ago Creo que sí