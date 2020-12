Sant'Ambrogio.

Giovedì della I settimana di Avvento



Libro di Isaia 26,1-6.

Salmi 118(117),1.8-9.19-21.25-27a.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 7,21.24-27.

Meditazione del giorno

n quel giorno si canterà questo canto nel paese di Giuda: «Abbiamo una città forte; egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo.Aprite le porte: entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà.Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna;perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto; la città eccelsa l'ha rovesciata, rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo.I piedi la calpestano, i piedi degli oppressi, i passi dei poveri».elebrate il Signore, perché è buono;perché eterna è la sua misericordia.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.Apritemi le porte della giustizia:voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.È questa la porta del Signore,per essa entrano i giusti.Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,perché sei stato la mia salvezza.Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!Benedetto colui che viene nel nome del Signore.Vi benediciamo dalla casa del Signore;Dio, il Signore è nostra luce.n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».Traduzione liturgica della Bibbia: Origene