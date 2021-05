Pentecoste: pioggia delle rose al Pantheon. tv2000 il 16 mai 2016. Spettacolo al Pantheon dove anche quest’anno si è celebrata la pioggia delle rose della Pentecoste, r icorrenza cristiano cattolic… More

Pentecoste: pioggia delle rose al Pantheon.



tv2000 il 16 mai 2016. Spettacolo al Pantheon dove anche quest’anno si è celebrata la pioggia delle rose della Pentecoste, r icorrenza cristiano cattolica che commemora la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli raccolti nel Cenacolo. Il suggestivo volo dei petali rossi ad opera dei vigili del fuoco a mezzogiorno in punto, mentre le campane della Città Eterna risuonavano all'unisono. I pompieri saliti sul tetto hanno quindi dato in via alla celebrazione della Pentecoste con il lancio dei petali rossi dal lucernaio sopra la testa di un centinaio tra fedeli, turisti e curiosi radunati nel Pantheon.