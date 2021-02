3 de febrero: beato Alois Andritzki.

Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario



Primer Libro de los Reyes 3,4-13.

Salmo 119(118),9.10.11.12.13.14.

Evangelio según San Marcos 6,30-34.

l rey fue a Gabaón para ofrecer sacrificios allí, porque ese era el principal lugar alto. Sobre ese altar, Salomón ofreció mil holocaustos.En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en un sueño, durante la noche. Dios le dijo: "Pídeme lo que quieras".Salomón respondió: "Tú has tratado a tu servidor, David, mi padre, con gran fidelidad, porque él caminó en tu presencia con lealtad, con justicia y rectitud de corazón; tú le has atestiguado esta gran fidelidad, dándole un hijo que hoy está sentado en su trono."Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo.Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular.Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo?".Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido,y Dios le dijo: "Porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud,yo voy a obrar conforme a lo que dices: Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti."Y también te doy aquello que no has pedido: tanta riqueza y gloria que no habrá nadie como tú entre los reyes, durante toda tu vida.Cómo un joven llevará una vida honesta?Cumpliendo tus palabras.Yo te busco de todo corazón:no permitas que me aparte de tus mandamientos.Conservo tu palabra en mi corazón,para no pecar contra ti.Tú eres bendito, Señor:enséñame tus preceptos.Yo proclamo con mis labiostodos los juicios de tu boca.Me alegro de cumplir tus prescripciones,más que de todas las riquezas.os Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.El les dijo: "Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco". Porque era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer.Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto.Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos.Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Juan María Vianney