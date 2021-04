* 1656 in Ossernenon - heute Auriesville im Bundesstaat New York in den USA † 17. April 1680 in Caughnawaga/ Kahnawake…

Die erste indianische Heilige. am 17. April: Hl. Katharina Tekawitha, Büserin

* 1656 in Ossernenon - heute Auriesville im Bundesstaat New York in den USA† 17. April 1680 in Caughnawaga/ Kahnawake in Kanadaeuronews 21.10.2012Katharina Tekakwitha aus dem Indianerstamm der Mohawk - eines der sechs Völker, die sich unter dem Namen Irokesen zusammengeschlossen hatten - war die Tochter eines Stammeshäuptlings und einer christlichen Mutter. Sie wurde nach dem Tod beider Eltern, die an einer Pocken-Epidemie starben, als Katharina vier Jahre alt war, von Verwandten erzogen; die Seuche war von den Weißen nach Amerika gebracht worden, viele Indianer fielen ihr zum Opfer. Auch Katharina litt unter der Krankheit, überlebte jedoch; als Folge der Infektion blieb sie von Narben gezeichnet und war halb blind. Sie lehnte mehrfach eine Heirat ab und gelobte Jungfräulichkeit. Als 20-jährige wurde sie von einem Jesuiten pater getauft; weil ihr Onkel sie verheiraten wollte, was sie ablehnte, floh sie in die Missionsstation La-Prairie-de-la-Madeleine der Jesuiten bei Montréal . Dort führte sie ein Leben der Buße und des Gebets, praktizierte mit einer anderen Gläubigen gegenseitige Geißelung, betete - auch im kalten kanadischen Winter - oft stundenlang auf den Knien und legte nach 1979 das Gelübde der Jungfräulichkeit ab.Noch vor dem angestrebten Eintritt in einen Orden starb Katharina. Nach ihrem Tod ereigneten sich Wunder und Heilungen, so sollen ihre Pockennarben fast verschwunden sein. Viele Indianer besuchten ihr Grab im Reservat der Mohawk-Indianer in Caughnawaga . Zunächst mündlich weitergegeben, schrieb der Missionar P. Gotonec um 1715 die Berichte über ihr Leben nieder, sie wird als die Lilie der Mohawks verehrt.Kateri wurde am 22. Juni 1980 als die erste Indianerin von Papst Johannes Paul II. selig- und am 21. Oktober 2012 von Papst Benedikt XVI. heiliggesprochender Ökologie, des Natur- und Umweltschutzes