Beata Paula Gambara Costa, convirtió a su esposo con paciencia-24 de enero.

Martes de la tercera semana del tiempo ordinario



Carta a los Hebreos 10,1-10.

H

Salmo 40(39),2.4ab.7-8a.10.11.

E

Evangelio según San Marcos 3,31-35.

E

Leer el comentario del Evangelio por

ermanos:La Ley, en efecto -al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas- con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios.De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado.En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado,porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados.Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo:"Tú no has querido sacrificio ni oblación; en cambio, me has dado un cuerpo.No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios.Entonces dije:Aquí estoy, yo vengo -como está escrito de mí en el libro de la Ley- para hacer, Dios, tu voluntad."El comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la Ley.Y luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo.Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre.speré confiadamente en el Señor:él se inclinó hacia míy escuchó mi clamor.Puso en mi boca un canto nuevo,un himno a nuestro Dios.Tú no quisiste víctima ni oblación;pero me diste un oído atento;no pediste holocaustos ni sacrificios,entonces dije: “Aquí estoy.Proclamé gozosamente tu justiciaen la gran asamblea;no, no mantuve cerrados mis labios,Tú lo sabes, Señor.No escondí tu justicia dentro de mí,proclamé tu fidelidad y tu salvación,y no oculté a la gran asambleatu amor y tu fidelidad.ntonces llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo mandaron llamar.La multitud estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: "Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera".El les respondió: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?".Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos.Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre".Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Isaac de Stella