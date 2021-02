Ste Brigitte ABBESSE († 523) - Fête: le 1 Février. Sainte Brigitte d'Irlande ou Brigitte de Kildare (ou en breton santez Berc'hed ou Berhet ou Perhet, ou encore Brigide de Kildare en alsacien, est … More

Ste Brigitte ABBESSE († 523) - Fête: le 1 Février.



Sainte Brigitte d'Irlande ou Brigitte de Kildare (ou en breton santez Berc'hed ou Berhet ou Perhet, ou encore Brigide de Kildare en alsacien, est née en 451 à Faughart près de Dundalk, dans le comté de Louth, en Irlande. Elle est morte vers 525 à Kil Dara (Kildare) étymologiquement interprété comme la « cellule du chêne » (lire ici cellule monastique). C'est une sainte des Églises catholique et orthodoxe. Les fidèles l’honorent le 1er février.



Un roi païen écossais et ancien druide, Dubhtach, était le père de Brigide et sa mère une esclave chrétienne baptisée par saint Patrick. Son père voulut la marier mais elle préféra l'état de virginité et en fit profession entre les mains de saint Melde4, disciple de saint Patrick.



Elle se construisit une cellule sous (ou dans) un gros chêne autour de laquelle plusieurs femmes se rassemblèrent et la prirent pour mère. Elle fonda ainsi un couvent, autour duquel se forma la ville de Kildare. Elle adopta pour ce couvent la règle de saint Césaire (vers 513). Cette règle fut reprise par plusieurs couvents d'Irlande. Ce couvent est le premier monastère double d’Europe : il regroupait des moines et des moniales6. Ce couvent était réputé pour son feu éternel et ses travaux d'orfèvrerie.



Elle mourut à Kildare au début du vie siècle et a été enterrée à Downpatrick avec les saints Patrick et Columcille (saint Colomba d'Iona) qui sont les deux autres saints patrons de l'Irlande. Sa fête est célébrée le 1er février, sa translation le 23 juillet.

Son culte en Bretagne



Statue de sainte Brigitte dans la chapelle Notre-Dame-du-Crann à Spézet

Son culte en Alsace-Lorraine

Les reliques de sainte Brigitte conservées à Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg

L'église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg conserve les reliques de sainte Brigitte apportées par les chanoines de Saint-Michel quand ils quittèrent l'Irlande.



Depuis plusieurs siècles, les églises paroissiales successives Saint-Maurice de Freyming (commune de Freyming-Merlebach en Moselle) font l'objet d'un pèlerinage dédié à sainte Brigitte de Kildare tous les 1er février. Les fidèles y viennent y faire bénir le pain et le sel. Ce pèlerinage trouve sa source dans une antique tradition d'origine celtique vraisemblablement introduite dans l'Est de la France et en Germanie par saint Colomban de Luxeuil et ses disciples. Une statue de sainte Brigitte orne la façade de l'édifice néo-baroque. Dans le clocher, se trouve placée une cloche (Sol) bénite le 15 octobre 1950 portant le nom de sainte Brigitte, coulée par la fonderie Paccard en remplacement de celle confisquée par les nazis en 1944 et qui datait de 1914. Une rue de la ville de Freyming-Merlebach porte le nom de rue sainte Brigitte.



Tous les ans, à l'occasion de la fête de Sainte Brigide de Kildare, une statue de la sainte est transportée entre deux des communes du pays de Honau, Gambsheim, Kilstett et La Wantzenau pour effectuer un séjour annuel tournant. La translation donne lieu à la bénédiction et la consommation du pain et du sel de Sainte Brigide.



Certains lieux et divers édifices sont consacrés à sainte Brigitte en Lorraine et en Alsace.



Son culte au Canada

Plusieurs lieux et églises sont dédiés à sainte Brigitte au Québec.



En art



Histoire de sainte Brigitte, chapelle Suardi

Lorenzo Lotto a peint en 1524 à fresque les miracles de sainte Brigitte sur le mur sud de la chapelle Suardi, un oratoire situé à l'intérieur d'une propriété appartenant à une famille noble de Bergame, les Suardi, à Trescore Balneario, dans la province de Bergame, en Italie ; la chapelle est dédiée à sainte Barbe et à sainte Brigitte.