San Juan de los Lagos ist eine Gemeinde und Stadt in der gleichen Bundesstaat Jalisco, Mexiko. In dieser Stadt Millionen von Pilgern strömen jedes Jahr, weil der Kathedrale und seiner reichen Karamell und Basilika Unserer Lieben Frau von San Juan de los Lagos, die Heimat der Statue Unserer Lieben Frau von San Juan de los Lagos. A wiederum ist Teil der Makro-Region Bajio. -

In verschiedenen Orten der Gemeinde fanden sie antike Überreste, die Schreine und Siedlungen schlage vor der spanischen Eroberung. Die Leute fangen an, anlässlich der Wunder der Auferstehung eines Zirkus-Mädchen gegen 1623 zu betonen, ohne die Möglichkeit, das genaue Datum und den Namen der es genau zu bestimmen. Im Jahre 1630 kommt er als Bachelor Jalostotitlan Priester Diego de Camarena, der der erste Promotor der Jungfrau wurde.



Wenn man akzeptiert, dass frühere Besiedlung hatten, zu erobern, wenn auch nicht exakt an der gleichen Stelle, wo heute erste Evangelisierung der Stadt muss dem Gründer Tetlán Franziskanerkloster zugeschrieben werden. Nach dem Krieg Mixton Fray Miguel von Bologna versammeln sich wieder und die Indianer über Lehre zu nehmen.



Viele Autoren stellen diese zu wandern Franziskanersammlung und Organisation eines Dorfes mit nochixtlecas Indianer von San Gaspar. Die neue Stadt zwischen 1542 und 1550 gegründet wurde, tragen den Namen von San Juan Bautista, zu Ehren des heiligen Vorläufer Christi, und in ihm das Gnadenbild der Unbefleckten Urlaub.



Der 3. Juli 1663 durch die Lizenz des Royal Court, sind eine spanische Familie ermächtigt, den Ort, hieß Villa de San Juan de los Lagos zu füllen, wurde der Name bis zum 30. Oktober 1869 beibehalten, wenn der Staat Kongress den Titel der Stadt gewährt.