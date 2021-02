Sel. Jordan - 13. Februar. Ordensgeneral * um 1200 auf dem Borgberg bei Osnabrück in Niedersachsen † 1237 vor der Syrischen Küste Jordan war Diakon im Dominikanerorden in Paris, war hochqualifizie… More

Ordensgeneral

Sel. Jordan - 13. Februar.* um 1200 auf dem Borgberg bei Osnabrück in Niedersachsen† 1237 vor der Syrischen KüsteJordan war Diakon im Dominikanerorden in Paris, war hochqualifiziert und gebildet. 1222 wurde er Nachfolger von Ordensgeneral Dominikus. Jordan gilt als der eigentliche Organisator des Ordens. Er sorgte dafür, dass die Dominikaner eine ausgezeichnete Ausbildung erhielten und setzte sich für eine nüchterne Frömmigkeit ein, denn zuviel Eifer könne - auch im Guten - eher schaden.Während seiner Zeit wuchs der junge Orden auf über 300 Konvente an. Durch seine Predigten in Universitätsstädten gewann er viele - angeblich weit über 1000 - Professoren und Studenten für den Orden, darunter auch Albertus Magnus. Er starb bei einem Schiffbruch 1237 auf der Rückkehr von Palästina, wo er Ordensniederlassungen besucht hatte, und wurde in der Dominikanerkirche in Akko in Israel beigesetzt.