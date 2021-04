Hl. Franz von Paola - Gedenktag: am 2. April. Einsiedler, Ordensgründer * 27. März 1436 (1416 ?) in Paola bei Cosenza in Italien † 2. April 1507 in Plessis-les-Tours in Frankreich Franz, 1436 in Paol… More





Einsiedler, Ordensgründer

* 27. März 1436 (1416 ?) in Paola bei Cosenza in Italien

† 2. April 1507 in Plessis-les-Tours in Frankreich

Franz, 1436 in Paola (Kalabrien) geboren, wurde mit vierzehn Jahren Franziskaner, mit sechzehn zog er sich in die Einsamkeit zurück und lebte in strengster Askese. Für die Schüler, die sich um ihn sammelten, gründete er ein Kloster in Cosenza, aus dem sich der „Orden der Mindesten Brüder“ (Minimi), auch Paulaner genannt, entwickelte. Die Regel wurde 1474 bestätigt, und die Kongregation breitete sich noch bei Lebzeiten des Gründers rasch aus. 1482 reiste Franz im Auftrag des Papstes nach Frankreich und half König Ludwig XI., einen christlichen Tod zu sterben. Er selbst starb am Karfreitag, 2. April 1507. Er wurde 1519 heilig gesprochen.



Schweigend



„Die Einsiedler lehren nicht und predigen nicht: sie schweigen, und schweigend öffnen sie sich der Stimme Gottes.“ (Franz von Paola)



