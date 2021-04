JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI. JE PROCLAME TA GRANDE MISÉRICORDE, QUI FAIT HONNEUR À TA PASSION.



CONFIANCE: "Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen et c'est la confiance." (1578)



MISÉRICORDE: "Si l'âme ne fait aucun acte de miséricorde, elle n'obtiendra pas miséricorde au jour du jugement. Oh! si les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées; elles devanceraient mon jugement par la miséricorde." (1317)



RÉPANDRE LE CULTE À LA MISÉRICORDE DIVINE: "Parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps, après viendra le jour de ma justice." (848)



L'IMAGE DU CHRIST MISÉRICORDIEUX

Le 22 février 1931 lors de son séjour à Plock, Jésus dit à Soeur Faustine: "Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription: Jésus, j'ai confiance en Toi. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire." (48)



LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE ( 23 avril 2017)

"Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate." (699)



L'HEURE DE LA MISÉRICORDE

"Je te rappelle ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner trois heures , immerge-toi toute entière en ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant; fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est ouverte à toutes les âmes." (1572)



CHAPELET À LA MISÉRICORDE DIVINE

"Oh! quelles grandes grâces j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet, les entrailles de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet." (848)



Ailleurs, Jésus dit: "Quiconque le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Les prêtres le donneront aux pécheurs comme une ultime planche de salut ; même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet avec confiance, une seule fois , il obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. " (687)