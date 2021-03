San José Bilczewski, obispo - 20 de marzo. yossmaria Hijas del Sagrado Corazón de Jesús 11 diciembre 2011. can.: B: Juan Pablo II 26 jun 2001 - C: Benedicto XVI 23 oct 2005 país: Ucrania - n.: … More

yossmaria Hijas del Sagrado Corazón de Jesús 11 diciembre 2011. can.: B: Juan Pablo II 26 jun 2001 - C: Benedicto XVI 23 oct 2005

país: Ucrania - n.: 1860 - †: 1923

hagiografía: «Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003

En Lviv, en Ucrania, san José Bilczewski, obispo, que se dedicó con gran caridad a la edificación de las costumbres y a la instrucción del clero y del pueblo de rito latino, y en el atroz tiempo de guerra que asoló aquella región, hizo cuanto estaba en su mano para ayudar a los pobres y necesitados.