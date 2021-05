Maria - Schutzpatronin Bayerns - Gedenktag katholisch: 1. Mai. Hochfest in Bayern (Bistümer Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München-Freising, Passau, Regensburg, Würzburg) und im Bistum Aachen Das … More

Hochfest in Bayern (Bistümer Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München-Freising, Passau, Regensburg, Würzburg) und im Bistum Aachen

Das Hochfest Maria - Schutzpatronin Bayerns wird in den bayerischen Diözesen der katholischen Kirche gefeiert. 1616 prägte Herzog Maximilian I. von Bayern für Maria den Titel der Patrona Bavariae und führte den 14. Mai als Festtag für das Königreich Bayern ein. Im April 1916 erfolgte die offizielle päpstliche Anerkennung, schon am 14. Mai desselben Jahres wurde das Fest erstmals in München gefeiert, ab 1917 in allen bayerischen Diözesen. Durch die Neuordnung der Diözesankalender aufgrund der KalenderreformNach Abschluss und im Auftrag des => 2. Vatikanischen Konzils wurde im Jahr 1969 eine Liturgiereform in der römisch-katholischen Kirche durchgeführt; in diesem Rahmen wurden auch Änderungen im Römischen Generalkalender vorgenommen; der erneuerte wurde mit dem 1. Januar 1970 in Kraft gesetzt. wurde es auf den 1. Mai vorverlegt.



In der Barockzeit wurde ein ganzer Monat der Gottesmutter Maria geweiht. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich der Monat Mai als Maiandachts-Monat durch.



Patronin (an diesem Tag) von Bayern