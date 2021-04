Santos del 7 de abril

San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Rouen, s. XVII. Nacio en Reims (Francia) el 30 de abril de 1651 de una familia acomodada. Crecio educado en el amor a Dios, en un ambiente profundamente cristiano. A los 11 años recibio la tonsuracomo primer paso en la vocacion sacerdotal. A los 15 años recibio de su tio Pedro dozet el cargo … More

Santos del 7 de abril

San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Rouen, s. XVII. Nacio en Reims (Francia) el 30 de abril de 1651 de una familia acomodada. Crecio educado en el amor a Dios, en un ambiente profundamente cristiano. A los 11 años recibio la tonsuracomo primer paso en la vocacion sacerdotal. A los 15 años recibio de su tio Pedro dozet el cargo y renta de canonigo. El Beato Nicolas Roland, canonigo de 25 años, le aconsejo ir al seminario y especializarse en las ciencias religiosas. Al morir sus padres, cuando el tenia 20 años, debio interrumpir sus estudios para administrara la cuantiosa herencia y encargarse de los seis hermanos y hermanas menores que quedeaban huerfanos. Reorganizado el hogar, prosiguio sus estudios hasta recibir la orden sacerdotal y el grado de doctor en teologia. Al descubrir la miseria se preocupo por la educacion de los pobres. En 1678 fallecio Nicolas Roland, confiandole las Hermanas del Niño Jesus que habia fundado para educar a los niños pobres. Al poco tiempo consiguio personalidad juridica y estabilidad economica. Desde 1680 apoyo a Adrian Nyel que fundaba escuelas gratuitas parroquiales. Al notar que Nyel no acompañaba a los maestros,se dedico a mejorarles los valores, la vida cristiana y los metodos para enseñar. Con doce de ellos formo una comunidad religiosa, con habito formado de sotana negra con un cuello o rabat blanco, llamada Hermanos de las Escuelas Cristianas (HH.EE.CC), asociados por votos para el servicio educativo de los pobres. Es la primera congregacion de varones que renuncian a ser sacerdotes. Por consejo del padre Barre dejo su cargo de canonigo y sus bienes, reservandose una pequeña renta para no ser cargo para los Hermanos. No todo resulto facil, sufrio incomprensiones y criticas. Fallecio el 7 de abril de 1719. Por sus eminentes virtudes fue canonizado el año 1900. Pio XII lo nombro patrono de los Educadores el 15 de mayo de 1950. Los lasallanos celebran su fiesta el 15 de mayo.



-San Afraates, anacoreta y escritor de la Iglesia oriental, Siria, († c. 350). El "Sabio persa", como se le llama, nació en el paganismo, se bautizó, fue sacerdote y también consagrado obispo.

Vivió intensamente la vida de santidad, y se dedicó sin reservas a evangelizar su país. Enseñó la fe y polemizó para defenderla.

Su obra literaria contiene escritos de contenido teológico, ascético, apologético y disciplinar. Tiene la importancia y el atractivo de ser el escritor más antiguo de la iglesia siria.



-Santos Epifanio, obispo, Donato, Rufino y otros treinta mártires, Africa.



-Santos 200 mártires en Sinope del Ponto, †310.



-San Caliope, mártir, Cilicia. †304.



-San Ciriaco y diez compañeros, mártires, Nicomedia.



-San Pelusio, presbítero y mártir, de Alejandría.



-San Hegesipo, laico, escritor eclesiástico. Conmemoración de san Hegesipo, que vivió en Roma durante los pontificados de Aniceto y Eleuterio, y con estilo sencillo escribió una historia de los hechos eclesiásticos, desde la Pasión del Señor hasta su tiempo (†c. 180). Actualmente se considera a San Hegesipo como el padre de la Historia de la Iglesia. Era judío de nacimiento y pertenecía a la Iglesia de Jerusalén. En Roma paso casi 20 años, desde el pontificado de San Aniceto hasta el de San Eleuterio. El año 177 volvió al oriente, donde murió ya muy anciano, probablemente en Jerusalén. La tradición indica que en el curso de sus viajes visitó los principales centros cristianos del occidente y del oriente e hizo notar con gran satisfacción que todas las herejías provenían de individuos, pero que ninguna de las Iglesias ni sedes episcopales habían caído en el error; en todas partes había encontrado la unidad de la fe tal como lo había querido Cristo. Desgraciadamente, solo se conservan unos cuantos capítulos de los cinco libros de la Historia de la Iglesia que escribió y que comprendían desde la Pasión del Señor hasta la época del autor.



-San Saturnino, obispo, Verona, s. IV.



-San Alberto, abad. Hainauit (Bélgica), †1140.



-Beata Ursulina de Parma, Verona, †1410. Virgen. Nació en Parma, 1375, Verona, 7 abril 1410. Fue una extática. Sus éxtasis dieron lugar a que la tuviesen par embrujada. Recibió la misión de presentarse al antipapa Clemente VI para solicitar de él que pusiese fin al cisma de Occidente. A un teólogo que le decía: "Si es verdad que tienes coloquios con Dios, debieras saber quiénes se salvan y quiénes se condenan", respondió: "Cuando ves un árbol lleno de flores, ¿podrías decirme cuáles darán fruto y cuáles caerán antes de fructificar?" Arrojada de Palma, su patria, por una revolución política, fue a vivir en Verona, donde prosiguió sus ejercicios de oración y de penítencia.



-Beato Eberardo, conde de Neilenburg, que, dejando el mundo, tomó el hábito benedictino y fundó el monasterio y ciudad de Schaffousse, †1075.



-Beato Germán José, Sacerdote



-Beato Alejandro Rawlins,



-Beatos Eduardo Oldcorne, presbítero, y Rodolfo Ashley, religiosos mártires. En Worcester, también en Inglaterra, beatos mártires Eduardo Oldcorne, presbítero, y Rodolfo Ashley, religiosos de la Compañía de Jesús, que ejercieron clandestinamente el ministerio durante muchos años, pero finalmente, acusados de tomar parte en un complot contra el rey Jacobo I, fueron encarcelados y torturados, y después descuartizados vivos (†1606).



-Beato Rodolfo de Ashley. Religioso jesuita, mártir, + Worcester, Inglaterra, 7 de abril 1606.



-Beato Guillermo Scili.



-Santos Teodoro, obispo, Ireneo, diácono, Serapión y Ammonis, lectores, mártires. En Pentápolis, en Libia, santos mártires Teodoro, obispo, Ireneo, diácono, Serapión y Ammonis, lectores (s. IV).



-San Caliopio, mártir. En Pompeiópolis, de Cilicia, san Caliopio, mártir (s. IV).



-San Jorge, obispo de Mitilene, en la isla de Lesbo, san Jorge, obispo, que en tiempo del emperador León el Armenio tuvo que padecer mucho por el culto de las sagradas imágenes (†816).



-San Aiberto, monje y presbítero. En el monasterio de Crespin, en Hainaut, san Aiberto, presbítero y monje, que diariamente, después de la salmodia, de rodillas o postrado recitaba todo el salterio y comunicaba la divina misericordia a los penitentes que acudían a él (†1140).



-Beato Herman o José de Steinfeld, propagador de la devoción a San José, †1230.



-San Hermanno o Hernán José de Colonia, monje y presbítero. Colonia. Religioso (1150-1241). Nacido en Colonia, es llamado Hermán José por su ferviente devoción al Santo Patriarca. Muy joven todavía, se hace religioso premostratense en Steinfeld. Antes de ser sacerdote y durante los estudios, su ocupación predilecta es la de sacristán; para permanecer ante Cristo Eucaristía, lo más posible, día y noche.

De él se dijo: «Piensa tanto en Dios que el mundo le es indiferente; pero su corazón es como un Hospital General, abierto a todos ». Sus dones de oración, hasta su muerte en 1241 con 91 años de edad. En el monasterio de los Premostratenses de Steinfeld, en Alemania, san Hermanno José, presbítero, que brilló por su delicado amor hacia la Virgen María y celebró con himnos y cánticos su devoción hacia el divino Corazón de Jesús.

Fue canonizado por S.S. Pío XII el año 1958.



-Beato Enrique Walpole, y Beato Alejandro Rawlins, Sacerdote jesuita, mártir. Docking, Inglaterra, 1558 - York, Inglaterra, 7 abril 1595, presbíteros y mártires. En York, en Inglaterra, san Enrique Walpole, de la Compañía de Jesús, y beato Alejandro Rawlins, presbíteros y mártires, que, bajo la reina Isabel I, fueron encarcelados y cruelmente maltratados por ser sacerdotes, alcanzando la corona eterna al ser después ahorcados y descuartizados (†1595).



-San Pedro Nguyen Van Luu, presbítero y mártir. Vietnam, 1812 - 7 aprile 1861. En Conchinchina, san Pedro Nguyen Van Luu, presbítero y mártir, que en tiempo del emperador Tu Duc fue condenado muerte y subió alegre al patíbulo (†1861).



-Beata María Assunta o Asunción Pallota, Virgen (†1905) Nació el 20 de agosto de 1878 en Farce (Ancona, Italia). Después de llevar una vida de duro trabajo y sacrificio en su ciudad natal, en donde ayunaba tres veces por semana, llevaba cilicios y hacía grandes mortificaciones, ingresó en las Misioneras Franciscanas de María, el día 5 de mayo de 1898, distinguiéndose por su amor al trabajo sencillo y humilde. En el año 1904, fue enviada como misionera...