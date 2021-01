Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario



Primer Libro de Samuel 3,1-10.19-20.

E

Salmo 40(39),2.5.7-8.9-10.

E

Evangelio según San Marcos 1,29-39.

J

Leer el comentario del Evangelio por

l joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días, y la visión no era frecuente.Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver.La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el Templo del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios.El Señor llamó a Samuel, y él respondió: "Aquí estoy".Samuel fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". Pero Elí le dijo: "Yo no te llamé; vuelve a acostarte". Y él se fue a acostar.El Señor llamó a Samuel una vez más. El se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". Elí le respondió: "Yo no te llamé, hijo mío; vuelve a acostarte".Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada.El Señor llamó a Samuel por tercera vez. El se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, porque me has llamado". Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven,y dijo a Samuel: "Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor escucha". Y Samuel fue a acostarse en su sitio.Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó como las otras veces: "¡Samuel, Samuel!". El respondió: "Habla, porque tu servidor escucha".Samuel creció; el Señor estaba con él, y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras.Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor.speré confiadamente en el Señor:él se inclinó hacia míy escuchó mi clamor.¡Feliz el que pone en el Señortoda su confianza,y no se vuelve hacia los rebeldesque se extravían tras la mentira!Tú no quisiste víctima ni oblación;pero me diste un oído atento;no pediste holocaustos ni sacrificios,entonces dije: «Aquí estoy».En el libro de la Ley está escritolo que tengo que hacer:yo amo, Dios mío, tu voluntad,y tu ley está en mi corazón».Proclamé gozosamente tu justiciaen la gran asamblea;no, no mantuve cerrados mis labios,Tú lo sabes, Señor.esús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato.El se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos.Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados,y la ciudad entera se reunió delante de la puerta.Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él.Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí estuvo orando.Simón salió a buscarlo con sus compañeros,y cuando lo encontraron, le dijeron: "Todos te andan buscando".El les respondió: "Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido".Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Agustín