Garabandal: Synod before the Warning.

MariaforMary DID YOU KNOW THAT OUR BLESSED MOTHER TOLD CONCHITA THAT SOON AFTER A SYNOD, THE WARNING WOULD COME???

In German: Mutter Nieves Garcia verrät wichtige Informationen über die Ereignisse, die der Warnung vorausgehen.



„Mutter Nieves Garcia, Sie haben einige Informationen über die Prophezeiung von Garabandal bezüglich der Synode, die der Warnung vorangehen wird. Können Sie uns mehr darüber erzählen?“



„Ja, während der Erscheinungen sagte die Jungfrau zu Conchita, dass vor den zukünftigen Ereignissen eine Synode stattfinden werde, eine wichtige Synode.



Dann erzählte Conchita die Geschichte ihrer Tante. Die Tante fragte sie: "Beziehst du dich auf das Konzil?" Denn das war die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils.



Conchita sagte ihrer Tante. "Nein, die Jungfrau hat nicht Konzil gesagt, sie hat Synode gesagt, und ich denke, die Synode ist ein kleines Konzil."



Es ist unmöglich für eine 12-Jährige ohne Wissen und Kultur, über eine Synode zu sprechen, die es nicht gab und die wir damals nicht kannten. Darüber hinaus definierte sie die Synode als ein "kleines Konzil".



Ich habe das von Vater Rafinel gehört, und er hörte es von Vater Pesquera, der einige der ersten Bücher über Garabandal-Erscheinungen schrieb.



Er diskutierte das mit Professor Lacques Serre, der an der Universität Paris-Sorbonne arbeitet, und er beschrieb diese Synode als Vor-Warnung.



Der Professor schrieb ihm viele Briefe, in denen er dies auch als "Vor-Warnung" bezeichnete.“