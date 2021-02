San Miguel Febres (9 de Febrero)

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

Génesis 2, 4-9. 15-17

Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún

arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues

el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres

que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y

… More

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

Génesis 2, 4-9. 15-17

Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún

arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues

el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres

que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y

se regaran los campos.

Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre;

le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a

vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí

puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del

suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y

además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del

conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo

puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.

El Señor Dios le dio al hombre esta orden: "Puedes comer de todos los

árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal

te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin

remedio".

+ Meditatio

En este segundo relato de la creación, el autor sagrado nos presenta

no sólo el dato de la creación del hombre, el cual recibe el "aliento

divino" (imagen del ser semejante a Dios), sino que inicia la

instrucción acerca de la obediencia que el hombre debe tener a Dios.

Es importante notar cómo Dios le da al hombre TODO, excepto un árbol.

Por otro lado, vemos que Dios no le prohíbe comer de ese árbol, solo

porque a Dios se le antoja, sino que sabe que el día que coma "morirá

sin remedio".

Todos los mandamientos de Dios tienen detrás de ello el amor de Dios

por nosotros que busca que no nos dañemos, y no una voluntad egoísta.

Cuando nosotros desobedecemos a Dios nos lastimamos profundamente,

algo dentro de nosotros sangra y puede llegar hasta morir.

Aprendamos a tenerle confianza a Dios pues, si él dice que moriremos

es porque así será. Evitar el pecado y obedecer a Dios al único que

beneficia es a mí. Aprendamos a obedecer, pues en la obediencia está

la verdadera felicidad.

+ Oratio

Señor, gracias por tus mandamientos, gracias porque siempre buscas

guardarme de aquello que me hace mal. Dios mío, en tu nombre rechazo

el pecado y, junto con él, la muerte que produce, en cambio, Señor,

sigue soplando sobre mí tu aliento de vida, vivifica todo mi ser hasta

ser realmente la persona que pensaste mientras me moldeabas con tus

manos.

+ Operatio

Hoy meditaré en cómo las situaciones de pecado que aún no puedo dejar

me están llevando a experimentar muerte en mi día a día y tomaré

medidas para elegir siempre la vida.

Regresar

-------------------------

El Evangelio de hoy

Marcos 7, 14-23

En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo:

"Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar

al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro".

Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los

discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les

dijo: "¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que

nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo,

porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después, sale del

cuerpo?" Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos.

Luego agregó: "Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro;

porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las

fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las

codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias,

la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen

de dentro y manchan al hombre".

+ Reflexión

Jesús continúa insistiendo en lo que es verdaderamente importante para

la vida del hombre. Lo exterior es importante, pero más el interior.

Ahora bien, ¿qué es lo que sale del hombre? En otra ocasión dijo

Jesús: "De la boca sale lo que abunda en el corazón" y además: "El

árbol bueno no puede dar frutos malos". Con ésta instrucción no sólo

declara lícitos todos los alimentos, sino que nos previene del tipo de

alimentos que verdaderamente pueden dañar al hombre, y son aquellos

con los que alimentamos nuestro corazón (es decir, nuestra

imaginación, pensamiento, memoria, sentimientos, etc.).

Por ello tengamos cuidado del tipo de espectáculos, revistas y

programas de televisión que vemos, de nuestras conversaciones, etc.

Sería bueno que hoy nos preguntásemos qué tipo de alimentos estamos

dejando entrar en nuestro corazón.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro