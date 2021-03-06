TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: MARCH 6: DR PETER CHOJNOWSKI, “FAKE SISTER LUCY CLONE OR CRISIS ACTOR? & WE HAVE TO REJECT VATICAN II”
CATHOLIC APOLOGIST AND PROFESSOR DR PETER CHOJNOWSKI RETURNS TO THE SHOW TO DISCUSS:
LATEST FAKE SISTER LUCY UPDATE
NUMBING IN NOVUS ORDO LAND
FRANCIS VISIT TO A PLACE WHERE GOD TOLD HIS CHOSEN TO LEAVE
WHAT IS UP WITH ROBERT SUNGENIS AND E MICHAEL JONES
TRUMP AND PERSONALITY POLITICS
IT IS A MATTER OF SURVIVAL MOVING FORWARD
WE HAVE TO REJECT VATICAN II
COVID NOT OVER
NEW POSITIVE SCIENTIFIC EVIDENCE COMING ON THE MIRACLE OF THE SUN?
**ALSO ON THE PROGRAM TODAY:
ONE OF THE TOP PREPPERS JIM WALTON DISCUSSING HOW TO PREPARE FOR FOOD SHORTAGES/INFLATION
DR PAUL COTTRELL DISCUSSING THE VARIANTS OF COVID WE NEED TO KEEP AN EYE ON AS WELL AS VACCINE ISSUES
tradcatknight.org/…-we-have-to-reject-vatican-ii/
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