Sant' Egidio Maria di San Giuseppe - 7 febbraio.

cantonuovo. S. Egidio Maria di S. Giuseppe, religioso O.F.M. (1729-1812)



Egidio Maria di San Giuseppe , al secolo Francesco Antonio Domenico Pasquale Pontillo, conosciuto anche come Sant'Egidio Maria da Taranto, nasce il 16 novembre 1729 in una piccola casa del borgo antico di Taranto. Dimostrò, fin dalla tenera età, una fede straordinaria che viveva in ogni istante della sua giornata.

Si iscrisse giovanissimo alla reale arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario presso la chiesa di San Domenico Maggiore, perse il padre a 18 anni. Faceva l'umile mestiere del cordaio, prima col padre, poi, dopo la scomparsa del genitore, lavorò nella bottega del cognato della madre che si risposò in seguito con un barbiere di Grottaglie con il quale il giovane Francesco visse fino alla sua partenza da Taranto.

Il 27 febbraio 1754, all'età di 24 anni, fu accolto tra i Frati Minori Alcantarini della provincia di Lecce. Iniziò la vita francescana nel convento di Galatone, cambiando il suo nome in Frate Egidio della Madre di Dio. Alla fine dell'anno di prova, il 28 febbraio 1755, fece la sua professione solenne emettendo i tre voti cardini della povertà, obbedienza e castità, modificando il nome in Frate Egidio Maria di San Giuseppe.

Dopo un certo periodo a Galatone, fu trasferito nella Comunità di Squinzano; nel 1759 fra Egidio verrà destinato dai superiori al Convento di San Pasquale a Chiaia in Napoli, che renderà illustre e conosciuto, con la santità della sua vita.

All’inizio ebbe l’incarico di cuoco, poi quello del lanificio conventuale e infine l’ufficio di portinaio, che secondo le regole degli Alcantarini, veniva affidato al migliore dei fratelli laici, perché dal comportamento del portinaio, spesso ne derivava la stima ed il buon nome dei frati.

L’accoglienza, la pazienza, la carità che aveva verso i poveri, che nella grande città erano numerosi e affluivano giornalmente alla porta del convento, fecero sì che il suo nome e le sue virtù, venissero esaltate dagli stessi poveri che le diffusero per tutta Napoli, in fine gli fu affidato l’incarico di questuante che tenne per 50 anni.

Già sofferente di una grave forma di sciatica, frate Egidio venne colpito da un'asma soffocante e poi da una idropisia di petto.

Muore il 7 febbraio 1812 fra il cordoglio dell'intera città di Napoli.

Il beato Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1846-1878), il 24 febbraio 1868, lo dichiarò venerabile, mentre Papa Leone XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, 1878-1903) lo dichiarò beato il 5 febbraio 1888.

Il 2 giugno 1996, San Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005), in Piazza San Pietro a Roma, lo canonizzò .



Fonte principale: it.cathopedia.org/(“RIV./gpm”).