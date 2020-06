Bach - Mass in B minor (Proms 2012)

Prom 26: Bach -- Mass in B minor Johann Sebastian Bach - Mass in B minor Joélle Harvey soprano Carolyn Sampson soprano Iestyn Davies counter-tenor Ed Lyon tenor Matthew Rose bass Choir of the … More

Prom 26: Bach -- Mass in B minor Johann Sebastian Bach - Mass in B minor Joélle Harvey soprano Carolyn Sampson soprano Iestyn Davies counter-tenor Ed Lyon tenor Matthew Rose bass Choir of the English Concert The English Concert Harry Bicket conductor Royal Albert Hall 2 August 2012 0:00:07 - Kyrie eleison 0:10:33 - Christe eleison 0:15:20 - Kyrie eleison 0:19:06 - Gloria in excelsis Deo 0:25:35 - Laudamus te 0:29:40 - Gratias agimus tibi