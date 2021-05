Il Cenacolo: luogo della Pentecoste. CMC il 17 maggio 2016 I pellegrini visitano il Cenacolo, sul Monte Sion, a Gerusalemme, per ricordare la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli in occasione … More

Il Cenacolo: luogo della Pentecoste.



CMC il 17 maggio 2016 I pellegrini visitano il Cenacolo, sul Monte Sion, a Gerusalemme, per ricordare la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli in occasione della Pentecoste.