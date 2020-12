The Star Of Bethlehem (1921) German Christmas Silhouette Animation. XmasFLIX on Dec 16, 2011 xmasflix.com German Original Title: Der Stern von Bethlehem (1921) English Dubbed Title: The Star Of …

The Star Of Bethlehem (1921) German Christmas Silhouette Animation. XmasFLIX on Dec 16, 2011 xmasflix.com German Original Title: Der Stern von Bethlehem (1921)English Dubbed Title: The Star Of Bethlehem (1956)Charlotte "Lotte" Reiniger (June 2, 1899 -- June 19, 1981)was the German silhouette animator and film director.Producer: Lotte Reiniger & Carl KochProduction Company: Cathedral Films