CANTO: POR LA CALZADA DE EMAÚS.



Dimensión de Misiones SLP LAm REm Que llevabas conversando MI LAm Me dijiste buen amigo REm Y me detuve asombrado MI7 LAm A la vera del camino SOL DO No sabes lo que ha pasado LAm ayer en Jerusalén MI7 de Jesús de Nazaret LAm A quien clavaron en la cruz REm LAm Por eso me vuelvo triste MI7 LA-MI-SOL-LA A mi aldea de Emaus. LA MI7 POR LA CALZADA DE EMAUS LA UN PEREGRINO IBA CONMIGO RE MI7 NO LE CONOCÍ AL CAMINAR LA RE MI LA MI LA AHORA SI EN LA FRACCIÓN DE PAN . Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza, dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, me dijeron algunos otros, hoy también haya buscaron, más se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús, por ese me vuelvo triste a mi aldea de Emaus. Que tardíos corazones, que ignorancia los profetas en la Ley ya se anunció, que al mecías padeciera, y por llegar a su Gloria Escogiera la aflicción en la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús, nuestro corazón ardió a la vista de Emaus. Hizo señas de seguir, mas allá de nuestra aldea, y a la Luz del sol poniente pareció que se muriera, quédate forastero ponte a la mesa y bendice y al destello de su Luz en la bendición del Pan, mis ojos conocerán al amigo de Emaus.