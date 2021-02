oisés habló al pueblo diciendo:Hoy el Señor, tu Dios, te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma.Hoy tú le has hecho declarar al Señor que él será tu Dios, y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus …

Sábado de la primera semana de Cuaresma



Deuteronomio 26,16-19.

Salmo 119(118),1-2.4-5.7-8.

Evangelio según San Mateo 5,43-48.

oisés habló al pueblo diciendo:Hoy el Señor, tu Dios, te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma.Hoy tú le has hecho declarar al Señor que él será tu Dios, y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz.Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tu serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos;que te hará superior - en estima, en renombre y en gloria - a todas las naciones que hizo; y que serás un pueblo consagrado al Señor, como él te lo ha prometido.elices los que van por un camino intachable,los que siguen la ley del Señor,Felices los que cumplen sus prescripcionesy lo buscan de todo corazón,Tú promulgaste tus mandamientospara que se cumplieran íntegramente.¡Ojalá yo me mantenga firmeen la observancia de tus preceptos!Te alabaré con un corazón recto,cuando aprenda tus justas decisiones.Quiero cumplir fielmente tus preceptos:no me abandones del todo.esús dijo a sus discípulos:Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores;así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos.Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos?Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos?Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Jerónimo