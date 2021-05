Visionen von sel. Anna Katharina Emmerick: Jesu Himmelfahrt. Nun aber strahlte das Licht von oben mit Jesus eigenem Glanze zusammen. Und ich sah seine Sichtbarkeit vom Haupte an in diesem Himmelslich… More

Visionen von sel. Anna Katharina Emmerick: Jesu Himmelfahrt.



Nun aber strahlte das Licht von oben mit Jesus eigenem Glanze zusammen. Und ich sah seine Sichtbarkeit vom Haupte an in diesem Himmelslichte sich auflösen und wie empor verschwinden. Es war, als ob eine Sonne in die andre, eine Flamme in ein Leuchten eingehe, ein Funke in eine Flamme schwebe. Es war, als ob man in die volle Sonne am Mittag schaue; aber weißer und heller; der volle Tag schien finster dagegen. Als ich sein Haupt nicht mehr sehen konnte, unterschied ich seine Füße noch leuch-tend, bis Er ganz in dem Himmelsglanze verschwunden war. Unzählige Seelen sah ich von allen Seiten in dieses Licht eingehen und mit dem Herrn empor verschwinden. Ich kann nicht sagen, daß ich Ihn wie etwas Fliegendes in der Luft habe kleiner werden gesehen, sondern wie in die Lichtwolke nach oben verschwinden.

Aus dieser Wolke hatte sich ein Lichttau auf alle niedergelassen; und während sie das Licht nicht mehr ertragen konnten, wurden sie alle von Schrecken und Staunen erfaßt. die Apostel und Jünger, welche Jesu am nächsten standen, waren wie geblendet und sahen zur Erde und viele warfen sich auf ihr Antlitz nieder. Die heiligste Jungfrau stand dicht hinter ihnen und schaute ruhig vor sich hin.

Nach einigen Augenblicken, da der Glanz etwas gewichen war, blickte die ganze Ver-sammlung in größter Stille und mannigfaltigster Seelenbewegung starr zu dem Licht-scheine empor, der noch länger andauerte. Ich sah in diesem Lichte zwei Gestalten, anfangs klein, niederkommen, und dann groß in langen weißen Gewändern, mit Stäben in der Hand, wie Propheten erscheinen. Sie sprachen zu der Menge, ihre Stimmen klangen laut wie Posaunen; es war mir, als müßte man sie in Jerusalem hören können. Sie bewegten sich nicht, standen ganz ruhig und sprachen: „Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und schauet gegen Himmel?

Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, wie ihr Ihn gen Himmel habet fahren sehen.“ Nach dieser Rede verschwanden die Gestalten; der Glanz aber blieb noch eine Zeit lang und schwand endlich, sich auflösend, wie der Tag zur Nacht übergeht. Nun waren die Jünger ganz außer sich, nun wußten sie was ihnen geschehen.

Der Herr war von ihnen weggegangen zu seinem himmlischen Vater. Viele sanken vor Schmerz und Betäubung an die Erde. Während der Glanz ganz verschwand, erholten sie sich wieder, und die andern drängten sich um sie her. Es bildeten sich Gruppen, die heiligen Frauen traten auch heran, und so verweilten sie noch länger, sich besinnend, redend und empor schauend. Nun zogen die Apostel und Jünger nach dem Abendmahlshause; und die heiligen Frauen folgten. Einige weinte, wie untröstliche Kinder, andere waren tief denken. Die heiligste Jungfrau, Petrus und Johannes waren sehr ruhig und getröstet. Ich sah aber auch unter den anderen Scharen einzelne wie ungerührt, unglaubend und zweifelnd sich entfernten.

Auf der Spitze des Ölberges, wo Jesus auffuhr, war eine Steinfläche. Er stand darauf und sprach noch, ehe Er segnete und die Lichtwolke ihn aufnahm. Seine Fußstapfen blieben auf dem Steinen abgedrückt, und auf einem anderen die Spur einer Hand der heiligsten Jungfrau. Es war schon Mittag vorüber, bis die ganze Menge sich verloren hatte.