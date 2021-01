In Gold geschrieben. Das Mainzer Dom- und Diözesanmuseum zeigt in einer Sonderausstellung kostbare und teilweise tausendjährige Prunkhandschriften. Zeugnisse der hohen Schriftkultur in Mainz.... … More

In Gold geschrieben.



Das Mainzer Dom- und Diözesanmuseum zeigt in einer Sonderausstellung kostbare und teilweise tausendjährige Prunkhandschriften. Zeugnisse der hohen Schriftkultur in Mainz.... dauert die Ausstellung nur 3 Monate...