Pater Freinademetz, ein Steyler Missionar. alfredgehrig Hl. Josef Freinademetz Gedenktag: am 28. Januar Priester, Missionar * 15. April 1852 im Weiler Oies bei Pedraces, heute Ortsteil von Badia in … More

Hl. Josef Freinademetz Gedenktag: am 28. Januar

Priester, Missionar

Pater Freinademetz, ein Steyler Missionar.alfredgehrig* 15. April 1852 im Weiler Oies bei Pedraces, heute Ortsteil von Badia in Südtirol in Italien† 28. Januar 1908 in Täta bei Tsining/Jining in Süd-Shantung in ChinaJosef Freinademetz war Bauernsohn. Er besuchte das Gymnasium, dann das Priesterseminar in Brixen und wurde dort 1875 zum Priester geweiht. 1878 schloss er sich der neuen Steyler Mission von Arnold Janssen an, in deren Auftrag er 1879 - zusammen mit Johann Baptist Anzer als die ersten Chinamissionare der Ordensgesellschaft - nach China ging, wo er zunächst in Hongkong die Sprache und Kultur Chinas studierte. Ab 1882 begründete er zusammen mit Johann Baptist Anzer unter größten Schwierigkeiten und persönlichen Entbehrungen die Missionsarbeit im Süden von Shantung / Shandong. Er war Wandermissionar, dann Administrator der Mission, schließlich ihr Gesellschaftsoberer und wurde - nach seinen eigenen Worten - den Chinesen ein Chinese.Josef Freinademetz identifizierte sich mit den Chinesen so, dass er sagen konnte: Ich will auch im Himmel ein Chinese sein.